Antisemitismus-Konferenz in Wien: Die „älteste Krankheit der Welt“

In Wien fand die 3. Europäische Konferenz gegen Antisemitismus statt. Die Gespräche standen im Zeichen der eklatant gestiegenen Vorfälle. Im Vorfeld kam es zu einer Farbattacke gegen Ministerin Edtstadler – die Polizei konnte rechtzeitig einschreiten.

Sie ist nicht die erste Sonderbeauftragte für Antisemitismus der US-Regierung. Doch sei sie, Deborah Lipstadt, zum ersten Mal in dieser verqueren Lage. Früher, so Lipstadt, hätten die Sonderbeauftragten Ländern wie in Europa beim Kampf gegen Antisemitismus assistiert, und heute müsse sie mit Blick auf die Demonstrationen an US-Campussen feststellen: „Nun haben wir ein Problem, und uns wird Hilfe angeboten.“