Mann soll in Berlin aus fahrendem Auto erschossen worden sein

Die Polizei hielt sich zum Tathergang noch bedeckt, vermutet aber ein Tötungsdelikt. Die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der Mann bei Schüssen aus einem Auto tödlich verletzt wurde.

In Berlin soll ein Man aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden sein. Das berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung. Demnach sollen Unbekannte am späten Nachmittag im Bezirk Spandau auf einen Passanten am Gehsteig geschossen haben.

Die Berliner Polizei hielt sich zum genauen Tathergang noch bedeckt. Auf X teilte die Behörde mit, dass es mehrer Norufe gegeben habe. Ein Mann wurde im Falkenhagener Feld leblos aufgefunden. Versuche, ihn wiederzubeleben, schlugen fehl. Ersten Ermittlungen zufolge bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts. (red.)

>>> Bericht der „Bild“-Zeitung