Kyren Wilson ist erstmals Snooker-Weltmeister

500.000 Pfund und staunende Landsleute: der Engländer Kyren Wilson, 32, ist erstmals Snooker-Weltmeister. Das 18:14 im Finale von Sheffield gegen Außenseiter Jak Jones sorgt für Aufsehen. Gleiches kann Ex-Champion Luca Brecel ab Donnerstag in Wien gelingen.

Kyren Wilson hat sich zum ersten Mal zum Snooker-Weltmeister gekrönt. Der 32-jährige Engländer besiegte am Montagabend im Finale von Sheffield den walisischen Außenseiter Jak Jones mit 18:14 und sicherte sich so den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Neben dem Silberpokal bekommt Wilson ein Preisgeld von 500.000 Pfund (584 296,45 Euro). Jones war als Qualifikant ins Turnier gekommen und überraschte unter anderem mit einem Sieg gegen Ex-Champion Judd Trump.

Wilson folgt auf den Belgier Luca Brecel, der sich im Vorjahr seinen ersten WM-Titel sicherte. „The Warrior“, wie der Engländer genannt wird, hat ein souveränes Turnier hinter sich. Auf seinen 10:1-Erstrundenerfolg gegen den Waliser Dominic Dale folgten weitere klare Siege über den Engländer Joe O'Connor (13:6), Schottlands John Higgins (13:8) und den Engländer David Gilbert (17:11). Auch im Endspiel geriet der Erfolg dank eines starken 7:1-Starts nie wirklich in Gefahr.

Am Montag schaffte Jones zwar ein Century-Break mit 105 Punkten, doch für eine Wende reichte es trotz ordentlicher Leistung am Abend nicht mehr. Beim Stand von 16:11 musste eine neu aufgelegte Schwarze über den Frame entscheiden - Wilson verwandelte kunstvoll über die Bande und war danach nicht mehr zu stoppen. In der neuen Weltrangliste wird Wilson auf Platz drei geführt. Mark Allen aus Nordirland übernimmt den Spitzenplatz von Ronnie O'Sullivan, der auf Rang fünf abrutscht.

Der als Champion abgelöste Brecel wird ab Donnerstag in Wien bei den Vienna Snooker Open zu sehen sein. Gespielt wird bis Sonntag im KÖÖ 7 in der Kirchengasse im siebenten Bezirk. Das Preisgeld beläuft sich auf 10.000 Euro, Titelverteidiger ist Florian Nüßle. Der Wahl-Salzburger setzte sich im Vorjahr überraschend durch.