So viel kostete das teuerste Einfamilienhaus 2023 in Österreich

In welcher Gemeinde gab es die meisten Immobilientransaktionen? Wie viel kosteten die teuerste Wohnung und das teuerste Haus? Und wie viel musste man in Österreich im Vorjahr beim kostspieligsten Immobilienkauf auf den Tisch legen? Die Daten des Grundbuches geben darüber Auskunft.

Der heimische Immobilienmarkt ist aufgrund der hohen Zinsen zuletzt deutlich unter Druck. Dennoch gab es auch im Jahr 2023 eine Vielzahl an Immobilientransaktionen. Willhaben und Immounited haben nun die Daten des Grundbuchs analysiert und eine ganze Reihe an spannenden Details zutage gefördert.

So beispielsweise die Antwort auf die Frage nach dem teuersten Hausverkauf in Österreich. Dieser fand 2023 im noblen 19. Bezirk Döbling statt. Dort wurde eine Villa um 16 Mio. Euro verkauft. Auf den Plätzen folgt der 18. Bezirk Währung (12,5 Mio.) und Kirchberg in Tirol (11,6 Mio.). Etwas günstiger waren die drei teuersten Wohnungen, die 2023 verkauft wurden. Auch hier liegt Wien an der Spitze, diesmal allerdings eine Dachgeschosswohnung im ersten Bezirk um 13 Mio. Euro. Dahinter folgt Kitzbühel mit ebenfalls einer Dachgeschosswohnung um 11,7 Mio. und Salzburg mit einer Wohnung um 8,6 Mio. Euro.

Spannend in diesem Zusammenhang sind die teuersten Immobilien in den anderen Bundesländern. Am billigsten sind Luxusimmobilien demnach im Burgenland, hier war der teuerste Verkauf um 1,9 Mio. Euro ein Haus in Bad Sauerbrunn. Danach folgt Vorarlberg mit 2,7 Mio. für eine Wohnung in Lochau. Dann kommen Oberösterreich und die Steiermark mit je 3,5 Mio. Euro für eine Wohnung in Attersee bzw. ein Haus in Graz. In Niederösterreich war die teuerste Transaktion um 3,7 Mio. Euro ein Haus in Weidling und in Kärnten um 4,1 Mio. Euro eine Wohnung in Maria Wörth.

130 Mio. Euro für einen Wald

Die Immobilientransaktionen liegen vom Wert aber noch deutlich darüber. So war der teuerste Kauf im Jahr 2023 ein Waldgrundstück im oberösterreichischen Weyer. 130 Mio. Euro wurden dafür gezahlt. Danach folgt mit114 Mio. Euro ein Bürogebäude im 22. Bezirk in Wien sowie ein Gebäude im ersten Wiener Bezirk um 95 Mio. Euro.

Die meisten Transaktionen in Summe gab es übrigens in Graz mit 2228 Verkäufen. Da die Wiener Bezirke hier einzeln gezählt werden, liegt der 22. Bezirk Donaustadt mit 929 Transaktionen nur an dritter Stelle. Am zweitmeisten wurde im Vorjahr mit 963 Transaktionen in Salzburg ge- und verkauft. (red.)