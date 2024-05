Transaktionen, Top-Deals, Rekorde: Willhaben und Immounited analysierten das Immobilien-Jahr 2023 in Österreich.

Der Blick ins aktuelle Grundbuch zeigt, dass die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen des Jahres 2023 mit 2228 (in absoluten Zahlen) in Graz-Stadt verzeichnet wurden. Gefolgt von Salzburg-Stadt (963) und Wien-Donaustadt (929). Das geht aus den gemeinsam erstellten Analysedaten von Immounited und Willhaben hervor, die in regelmäßigen Abständen die Transaktionszahlen und -summen, Top-Deals, die größten Grundstücksverkäufe sowie exklusivsten Objekte analysieren.

Die wenigsten Transaktionen relativ pro Einwohner scheinen im vergangenen Jahr für den Wiener Bezirk Simmering auf. Darüber hinaus gibt der Blick ins Grundbuch Aufschluss darüber, wo die teuersten Wohnimmobilien gehandelt wurden. Das betrifft aktuell Wien (13 Millionen Euro), Tirol (Kitzbühel mit 11,7 Millionen Euro) und Salzburg-Stadt (8,6 Millionen Euro).

Wo es die teuersten Einfamilienhäuser Österreichs im Jahr 2023 gab

Laut den Ergebnissen von Immounited und Willhaben hat Wien-Döbling bei den Einfamilienhaus-Transaktionen die Nase vorne: Um rekordverdächtige 16 Millionen Euro wechselte im 19. Bezirk Wiens ein Haus seinen Eigentümer, gefolgt vom Zweitplatzierten in Wien-Währing um 12,5 Millionen Euro und auf Rang drei befindet sich ein Einfamilienhaus in Kirchberg in Tirol (11,6 Millionen Euro).

Die Top-Grundstück-Deals 2023

Ein 463.770 m2 großes Grundstück in Weikendorf (Niederösterreich) ging als flächenmäßig größter Grundstück-Deal 2023 hervor. Platz zwei belegte Maria Rain in Kärnten mit einer Grundstücksfläche von 346.866 m2 und der Drittplatzierte Wien, wo ein 258.269 m2 großes Grundstück seinen Besitzer wechselte.

Die Top-Deals 2023 im Detail:

Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen 2023 (in absoluten Zahlen)

2228 in Graz-Stadt (Steiermark)

963 in Salzburg-Stadt (Salzburg)

929 in Wien 22., Donaustadt (Wien)

925 in Baden (Niederösterreich)

899 in Linz-Stadt (Oberösterreich)

830 in Innsbruck-Land (Tirol)

780 in Graz-Umgebung (Steiermark)

777 in Gänserndorf (Niederösterreich)

751 in Bregenz (Vorarlberg)

725 in Mödling (Niederösterreich)

Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen 2023 – relativ pro EinwohnerIn

Top 10 österreichweit – relativ pro EinwohnerIn:

Eisenstadt-Stadt (Burgenland)

Hollabrunn (Niederösterreich)

Krems an der Donau-Stadt (Niederösterreich)

Mistelbach (Niederösterreich)

Graz-Stadt (Steiermark)

Gänserndorf (Niederösterreich)

Wiener Neustadt-Stadt (Niederösterreich)

Klagenfurt-Stadt (Kärnten)

Kitzbühel (Tirol)

Liezen (Steiermark)

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland - relativ pro EinwohnerIn

Eisenstadt-Stadt (Burgenland)

Hollabrunn (Niederösterreich)

Graz-Stadt (Steiermark)

Klagenfurt-Stadt (Kärnten)

Kitzbühel (Tirol)

Wien 14., Penzing (Wien)

Gmunden (Oberösterreich)

Salzburg-Stadt (Salzburg)

Dornbirn (Vorarlberg)

Bezirke: Die wenigsten Wohnimmobilien-Transaktionen des Jahres – relativ pro EinwohnerIn

Wien 11., Simmering (Wien)

Eferding (Oberösterreich)

Freistadt (Oberösterreich)

Perg (Oberösterreich)

Wien 21., Floridsdorf (Wien)

Wohnimmobilien: Die Top 3-Transaktionen des Jahres 2023 – nach Kaufpreis

Einfamilienhäuser österreichweit:

16 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling (Wien)

12,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing (Wien)

11,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kirchberg in Tirol (Tirol)



Wohnungen österreichweit:

13 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien)

11,7 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Kitzbühel (Tirol)

8,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg-Stadt (Salzburg)

Die Top-Wohnimmobilien-Transaktionen des Jahres pro Bundesland 2023 – nach Kaufpreis



Burgenland 1,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Bad Sauerbrunn

Kärnten 4,1 Mio. Euro, eine Wohnung in Maria Wörth

Niederösterreich 3,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Weidling

Oberösterreich 3,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Attersee am Attersee

Salzburg 8,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg-Stadt

Steiermark 3,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz-Stadt

Tirol 11,7 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Kitzbühel

Vorarlberg 2,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Lochau

Wien 16 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling

Die Top 3-Transaktionen des Jahres 2023 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

130 Mio. Euro, ein Waldgrundstück in Weyer (Oberösterreich)

114 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Wien 22., Donaustadt (Wien)

95 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 1., Innere Stadt (Wien)

Die Top-Transaktionen des Jahres pro Bundesland 2023 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)



Burgenland 14,5 Mio. Euro, ein Grundstück in Kittsee

Kärnten 17 Mio. Euro, ein Gebäude in Velden am Wörther See

Niederösterreich 17 Mio. Euro, ein Gebäude in Grimmenstein

Oberösterreich 130 Mio. Euro, ein Waldgrundstück in Weyer

Salzburg 28 Mio. Euro, ein Gebäude in Salzburg-Stadt

Steiermark 26 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Graz-Stadt

Tirol 23,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Hall in Tirol

Vorarlberg 12,8 Mio. Euro, ein Grundstück in Altach

Wien 114 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Wien 22., Donaustadt

Die Top 3-Grundstück-Deals des Jahres – nach Fläche

463.770 m2 in Weikendorf (Niederösterreich)

346.866 m2 in Maria Rain (Kärnten)

258.269 m2 in Wien (Wien)

Die Top-Grundstück-Deals des Jahres pro Bundesland – nach Fläche



Burgenland 200.456 m2 in Rohrbach bei Mattersburg

Kärnten 346.866 m2 in Maria Rain

Niederösterreich 463.770 m2 in Weikendorf

Oberösterreich 207.136 m2 in Kallham

Salzburg 103.674 m2 in Seekirchen am Wallersee

Steiermark 63.950 m2 in St. Margarethen an der Raab

Tirol 69.861 m2 in Scheffau am Wilden Kaiser

Vorarlberg 145.999 m2 in Sulzberg

Wien 258.269 m2 in Wien



