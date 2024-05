In Schweden stirbt das Bargeld aus

Kaum ein Land schafft Bargeld so konsequent ab wie Schweden. Nun warnt die Nationalbank, dass es bald gänzlich unbrauchbar sein könnte.

Stockholm. Schweden sind erfinderisch. Einst bauten ihre Vorfahren Wikingerboote und segelten lange vor Kolumbus nach Amerika. Heute sind sie weltweit Pioniere neuer Bezahlmodelle. Das fällt unter den Oberbegriff Fintech, englisch für Finanztechnologie. Neu designte Bezahlsysteme gelten als Wachstumsknüller.

Bereits 1661 bewies das Königreich sein Gespür für Fintech. Da führte es das Papiergeld ein. Das war eine Revolution. Postkutschen konnten plötzlich 50-mal mehr Geld transportieren. Viele Staaten folgten. In den vergangenen Jahren hat Schweden als erstes Land Europas Geldscheine und Münzen so gut wie abgeschafft. Zu 90 Prozent wird inzwischen bargeldlos bezahlt. An vielen Orten wird Bargeld gar nicht mehr angenommen. Selbst auf Flohmärkten wird die Bankkarte einfach in ein Lesegerät gesteckt, das über den von Schweden mitentwickelten Bluetooth-Standard vernetzt ist.

Mangelware Bargeld