Jürgen Melzer zur Nadal-Nachfolge auf Sand

3 Fragen an...

3 Fragen an...

Der Ex-Top-10-Spieler sieht das Feld an Spitzenspielern zusammenrücken. Die Titelfrage bei den French Open ist schwer zu beantworten.

Warum gibt es keine richtigen Sandplatzspezialisten mehr?

In den vergangenen Jahren sind sich die Beläge immer ähnlicher geworden. Jeder kann auf jeden Belag gewinnen, damit fallen die richtigen Sandplatzspezialisten weg. Das Feld ist enger zusammengerückt.

Könnte in naher Zukunft trotzdem ein Sandplatzdominator wie Rafael Nadal auftauchen?

Ich habe geglaubt, dass Carlos Alcaraz in diese Rolle schlüpfen könnte. Momentan sieht es aber nicht so aus. Sein Körper ist sein größter Feind. Und selbst wenn er auf dem Platz gestanden ist, hat er immer wieder überraschend verloren. Nadal war eine absolute Ausnahmeerscheinung auf Sand. Man muss sich von dem Gedanken lösen, dass es so einen Spieler nochmal gibt.

Wer sind die drei aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel bei den French Open?

Eine richtig schwierige Frage. Drei Wochen vor Turnierbeginn würde ich sagen: Novak Djokovic, Andrej Rublew – und Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner. Je nachdem, wer von den beiden wie fit ist.