„Game of Thrones“-Darsteller Ian Gelder gestorben

In „Game of Thrones“ gehörte Ian Gelder der machthungrigen Lannister-Familie an. Der britische Schauspieler ist mit 74 Jahren gestorben.

Vier „Game of Thrones“-Staffeln lange, in der ersten, zweiten, fünften und sechsten, spielte der britische Schauspieler Ian Gelder Kevan Lannister, den machthungrigen, aber weniger erbarmungslosen Bruder von Tywin Lannister. Die Figur war zwar eine Nebenrolle, aber eine mächtige: Saß Kevan Lannister doch im Rat des Königs und gehörte so zu den Entscheidern am Hof. Die Rolle machte Gelder bekannt, der davor vor allem in Shakespeare-Produktionen auf der Bühne stand.

Nun ist der Schauspieler mit 74 Jahren gestorben. Sein Lebensgefährte, der Schauspieler Ben Daniels, schrieb auf Instagram: „Mit großer, großer Traurigkeit und einem schweren Herz, das in eine Million Stücke zerbrochen ist, hinterlasse ich diese Nachricht vom Tod meines geliebten Mannes und Lebenspartners.“ Erst im vergangenen Dezember habe er die Diagnose erhalten, schrieb Daniels und fügte hinzu: „Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie schnell es gehen würde.“

In einer Mitteilung seines Managements hieß es: „Er war ein bewundernswerter Mensch, ein großartiger Schauspieler und wird von seinen Kollegen und allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden“. (APA/dpa)