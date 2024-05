Toyota erzielte 2023 Rekordgewinn und plant Investitionen

In den USA entschieden sich mehr und mehr Kunden für Benzin-Elektro-Hybride, die traditionell Toyotas Stärke sind (Bild: Toyota Prius)

In den USA entschieden sich mehr und mehr Kunden für Benzin-Elektro-Hybride, die traditionell Toyotas Stärke sind (Bild: Toyota Prius) IMAGO/Victor Lisitsyn

Der größte Autobauer der Welt verdoppelte im Vorjahr seinen operativen Gewinn. Wegen hoher Investitionen wird heuer ein Gewinnrückgang von 20 Prozent erwartet.

Der weltweit größte Autobauer Toyota rechnet wegen hoher Investitionen mit einem Gewinnrückgang von 20 Prozent in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr verdoppelte das Unternehmen den operativen Gewinn auf umgerechnet 32 Mrd. Euro und stellte damit einen Rekord in Japan auf. Toyota profitiert nicht nur vom schwächeren Yen, sondern auch von der schwindenden Nachfrage nach Elektroautos in einigen Märkten wie den USA.

Dort entscheiden sich mehr und mehr Kunden für Benzin-Elektro-Hybride, die traditionell Toyotas Stärke sind. Der Autoriese wurde früher für seine zögerliche Umstellung auf reine E-Autos kritisiert, jetzt zahlte sich die Strategie aus.

Lieferketten sichern

Toyota erwartet, dass sich das Betriebsergebnis im bis März 2025 laufenden Geschäftsjahr auf 4,3 Billionen Yen belaufen wird, was einem Rückgang von 20 Prozent entspricht. „Wir werden Investitionen tätigen, um die Lieferkette unter dem Gesichtspunkt des nachhaltigen Wachstums zu schützen“, sagte Toyota-Chef Koji Sato.

Das Unternehmen investiere ins Personal und unterstütze auch bei den Arbeitskosten Zulieferer und Händler. Zu kämpfen hat der Autobauer ähnlich wie der europäische Rivale Volkswagen auf dem wichtigen Markt China. Hier kann Toyota ebenfalls nicht mit dem wachsenden Angebot heimischer Hersteller bei E-Autos mithalten. Erst ein Prozent des Absatzes oder 116.500 Fahrzeuge waren im abgelaufenen Geschäftsjahr E-Autos bei Toyota. (APA/Reuters)