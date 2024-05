Raiffeisen will beim Finanzmagazin „Börsianer“ einsteigen

Raiffeisenbank in Wien PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1057305516 Raiffeisen Bank in Vienna PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1057305516

Die Raiffeisen Holding will 25,1 Prozent der Anteile am Verlag des Finanzmediums übernehmen. Auch weitere Beteiligungen an Medienhäusern könnten folgen.

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien will sich am Finanzmagazin „Börsianer“ beteiligen, wie „Der Standard“ (online) berichtet. Die Beteiligungsholding will demnach 25,1 Prozent der Anteile an der Wayne Financial Media, dem Verlag des Finanzmediums, übernehmen. Bis zum 24. Mai können noch Einwände gegen den Zusammenschluss bei der Wettbewerbsbehörde BWB vorgebracht werden.

„Medienbeteiligungen sind ein wesentliches Geschäftsfeld der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien“, hieß es von Raiffeisen gegenüber dem „Standard“. „Diese Investition ist ein Teil der neuen Wachstumsstrategie.“ 2023 etwa übernahm Raiffeisen den Agrarverlag vom niederösterreichischen Bauernbund samt Titeln wie der „Bauernzeitung“ und dem „Holzkurier“. In den vergangenen Monaten war auch über eine mögliche Beteiligung am „Exxpress“ spekuliert worden, heißt es im Bericht, bisher hätten sich diese Spekulationen aber noch nicht bestätigt.

Zuletzt hatte Raiffeisen auch Interesse daran bekundet, weitere Anteile am „Kurier“ zu übernehmen, die bisher bei René Benkos insolventer Signa-Holding und bei der deutschen Mediengruppe Funke liegen. Laut „Horizont“ will sich der Finanzkonzern auch beim Medienprojekt „hektar“ mit 25,1 Prozent beteiligen. (APA)