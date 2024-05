Eine Visualisierung der Bergstation am Kahlenberg mit Besucherzentrum.

Vp.at/GENIAL TOURISMUS- & PROJEKTENTWICKLUNG GMBH

Eine Seilbahn soll von Heiligenstadt über die Donauinsel auf den Kahlenberg führen. Die Stadt Wien sträubt sich dagegen.

Das Projekt einer möglichen Seilbahn auf den Kahlenberg muss keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Das teilte die für Umweltschutz zuständige Magistratsabteilung (MA 22) der Stadt Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit. Das dafür maßgebliche Verfahren werde demnächst mit einem Feststellungsbescheid abgeschlossen, hieß es. Konkret stehe der Beschluss auf der Tagesordnung der Wiener Landesregierung am 14. Mai.

Ob das eingereichte Projekt jedoch tatsächlich realisiert werden darf, hängt nun von vielen unterschiedlichen Genehmigungsverfahren ab - wie Forstrecht, Eisenbahnrecht, Wasserrecht oder Naturschutzrecht.

Bereits seit 2016 gibt es Bestrebungen privater Unternehmerinnen und Unternehmer, eine Seilbahn auf den Kahlenberg zu errichten. Im vergangenen Jahr waren die Pläne wieder konkreter geworden. Das Projekt ist aber umstritten. Der Betreiber spricht von einem „Mehrwert für alle“. Die Stadt Wien aber sträubt sich. Man haben „fundamentale Bedenken“ gegen die Seilbahn, hieß es von den Wiener Roten. Die Junge Generation sprach sich auf ihrem Parteitag im April klar dagegen aus. Sie fürchtet negative Auswirkungen auf die Umwelt. (APA/red.)