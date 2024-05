Musikproduzent Steve Albini ist verstorben

Der amerikanische Sänger, Tontechniker und Produzent Steve Albini ist im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben.

In seinem Aufnahmestudio sei er Medienberichten zufolge tot aufgefunden worden, der US-amerikanische Musiker und Produzent Steve Albini. Mitarbeiter seines Tonstudios Electrical Audio bestätigten dies gegenüber dem Musikmagazin „Pitchfork“. Der Mann, der besonders für die Produktion des finalen Nirvana-Albums „In Utero“ bekannt war, starb am Dienstag an den Folgen eines Herzinfarkts.

Seit Beginn der 1980er Jahre war er als Musiker in verschiedenen Bands wie Big Black oder Shellac tätig. Bekannter wurde er jedoch durch seine Produzententätigkeit. So zeichnete er unter anderem für das ikonische Album „Surfer Rosa“ der Pixies und „Pod“ von The Breeders verantwortlich.

Mehr lesen Kurt Cobain: Ein gar nicht so schicksalhafter Tod

Albini schätzte selbst, in seiner langen Karriere mehrere tausend Alben produziert zu haben. (ere)