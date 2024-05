Rennrad-Zweiteiler als Klimaanlage zum Anziehen

X-Bionic hat ein Oberteil und Bib Shorts vorgestellt, die bei Kälte wärmen und bei Hitze kühlen sollen. Der Test beeindruckt.

Beim Auspacken verströmt das neue Rennradtrikot von X-Bionic ein Aroma wie ein Neuwagen. Bei der Entwicklung des federleichten Teils waren aber sicher keine Geruchsdesigner am Werk, sondern vor allem Textiltechniker (in der Schweiz). Das Corefusion Kurzarm-Aero-Jersey ist komplex zusammengesetzt wie eine Maschine – und funktioniert auch so. Der Stoff um den Rumpf wurde mit einem Einsatz an der oberen Wirbelsäule, der zum Ableiten und Verdunsten von Schweiß gedacht ist, entwickelt, um bei Kälte zu wärmen und bei Hitze zu kühlen. Und damit sind erst zwei von vier verarbeiteten Stoffen angesprochen.

Die Klimaanlage zum Anziehen soll dem Körper helfen, eine gute Betriebstemperatur zu halten. Die schrille Färbung in Gelb bis Violett-Schwarz erinnert wohl nicht zufällig an ein Wärmebild. Bei unserem Test bei zehn bis 28 Grad in der Luft geht das Konzept in verblüffender Weise auf – bloß Ärmlinge könnte brauchen, wer um die Ellbogen kälteempfindlich ist. Drei Rücken­taschen, reflektierende Elemente und – bei unserer Geschwindigkeit und Silhouette weniger ausschlaggebend – eine aerodynamische Oberfläche sind von Haus aus dabei (189 Euro). Dazu passen die neuen Corefusion Bib Shorts (249 Euro): Auch sie können kühlen, wegen des dichteren Stoffs nicht ganz so stark wie das Oberteil; das Schweißmanagement hingegen ist gleichermaßen an Bord, dazu kommt ein in Festigkeit und Dämpfung überzeugender Sitzpolster.

Und der Duft des Oberteils? Der hat sich längst verflüchtigt.

Eine Testgarnitur wurde uns kostenlos zur Verfügung gestellt.