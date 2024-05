Windmast am Lehmberg umgekippt: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Ein Mast, mit dem Messungen für einen möglichen Windpark durchgeführt werden sollten, dürfte von Unbekannten zu Fall gebracht worden sein.

Ein Mast für Windmessungen, der als Vorbereitung für einen möglichen Windpark am Lehmberg im Salzburger Flachgau errichtet wurde, ist vermutlich von Unbekannten zu Fall gebracht worden. Der Mast sei umgestürzt, so wie es aussehe nicht von selbst, die Ermittlungen laufen in Richtung Sachbeschädigung, berichtete die Polizei am Donnerstag. Zu den Hintergründen der Tat war vorerst nichts bekannt.

Die Windmessungen für das Lehmberg-Projekt von Salzburg AG und Wien Energie laufen seit Ende 2023. Erste Ergebnisse stimmten die Projektbetreiber sehr optimistisch. Noch diesen Sommer soll mit der Erstellung der Einreichunterlagen für die UVP begonnen werden, der Antrag selbst könnte 2025 erfolgen. (APA)