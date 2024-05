Konzerthaus: Happy Birthday, Neunte von Beethoven!

Zum Jubiläum der Symphonie, mit den Wiener Symphonikern unter Petr Popelka: Auch aus barocker Strenge führt der Weg in den Freudentaumel.

Beethovens Neunte in aller Welt, die Ode „An die Freude“ aus sämtlichen Kehlen: Auf den Tag genau 200 Jahre nach der Uraufführung erklang die so viele Grenzen sprengende Symphonie gleich zweimal in Wien. Im Musikverein absolvierten Singverein und Philharmoniker unter Riccardo Muti die letzte von vier Aufführungen, im Konzerthaus waren parallel dazu Singakademie und Symphoniker unter deren designiertem Chefdirigenten Petr Popelka zu erleben. Im Musikverein konnte man via Ö1 live mit dabei sein (TV-Übertragung am Himmelfahrtstag auf ORF 2). Die Konzerthaus-Aufführung kam auf ORF 3, und ihr Finale auch als Teil des TV-Projekts von Arte, bei dem die Symphonie aus Konzerten in Leipzig, Paris, Mailand und Wien zusammengesetzt wurde. Alles online, so wie viele weitere Übertragungen: diesen Kuss der ganzen Welt!