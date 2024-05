Pannenserie lähmt die Grünen im EU-Wahlkampf

Zuerst konnten die Grünen nur mühsam eine Kandidatin finden, nun stockt der EU-Wahlkampf von Frontfrau Schilling. Ein schwaches Abschneiden bei der Europawahl könnte Ballast für die Nationalratswahl bringen.

Aus dem Nationalrat waren die Grünen nach der Wahl 2017 geflogen, finanziell und organisatorisch lagen sie darnieder, da leitete der EU-Wahlkampf 2019 die Trendwende ein: Mit ihren Spitzenkandidaten Werner Kogler und Sarah Wiener konnten sie im Mai bundesweit an frühere Erfolge anknüpfen und kamen auf knapp 14 Prozent. Den Schwung nahmen sie in die Nationalratswahl im Herbst mit, wo sie beinahe dasselbe Ergebnis erzielten.

Heuer, eine verkehrte Welt: Von Leichtigkeit und guter Stimmung ist im EU-Wahlkampf der Grünen nichts mehr zu spüren. Zuerst gestaltete sich die Kandidatensuche in der Partei mühsam, nun wird der Wahlkampf der Spitzenkandidatin, Lena Schilling, von anonymen Vorwürfen überschattet. Nach dem Verlust des Bürgermeisteramts in Innsbruck wäre ein schlechtes Abschneiden bei der EU-Wahl der nächste Dämpfer für die Grünen und könnte ihren Nationalratswahlkampf belasten. Dabei sind die Prognosen für die Partei ohnehin ungünstig, ein Drittel ihrer Wähler von 2019 könnten die Grünen verlieren.

Der EU-Wahlkampf der Grünen bekam diese Woche seine bisher größte Delle, als Vorwürfe über angebliche persönliche Verfehlungen Schillings bekannt wurden. Gerüchte dazu kursierten bereits seit Wochen. Am Dienstagabend berichtete der „Standard“ darüber, die Vorwürfe wurden allesamt anonym vorgebracht. Über Schilling wird in dem Artikel ein sehr ungünstiges Bild gezeichnet, sie soll etwa rufschädigende Gerüchte über andere Personen erfunden haben.

Kogler: „Anonymes Gefurze“

Gesichert ist, dass es einen Rechtsstreit zwischen Schilling und einem bekannten Wiener Ehepaar gegeben hat. In einem Vergleich vom 12. April verpflichtete sich Schilling, bestimmte Behauptungen über das Privatleben des Ehepaars zu unterlassen. Schillings Anwältin sagte, dass es keine Zahlung an das Ehepaar gegeben habe und auch kein Bekenntnis Schillings, die Anschuldigungen erhoben zu haben.

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz trat am Mittwoch nahezu die gesamte Parteispitze mit Schilling auf. Die Grünen orteten eine „Schmutzkübelkampagne“ gegen ihre Spitzenkandidatin, Vizekanzler Werner Kogler sprach von einem „anonymen Gefurze“ und „Gemurkse“. Zu den Vorwürfen nahm Schilling nicht Stellung: „Nichts davon hat mit meiner Politik zu tun.“

„Grüner Anstand ist Geschichte“

Mit Reaktionen hielt sich die politische Konkurrenz mit Ausnahme der FPÖ, für die der „grüne Anstand endgültig Geschichte“ ist, bisher zurück. Ganz ausgestanden dürfte die Causa aber nicht sein, vor allem innerparteilich könnte noch manche Kritik aufkommen. In den sozialen Medien etwa kritisierte Kati Schneeberger, die auf Platz sieben der EU-Wahlliste der Grünen kandidiert, die Reaktionen der Parteispitze auf die Vorwürfe als „befremdlich“.

Schillings Kandidatur war in Teilen der Parteien ohnehin nicht nur auf Wohlwollen gestoßen, zumal ursprünglich als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vorgesehen war. Die Partei rechnete so fest mit Gewesslers Antritt, dass sie am 16. Dezember 2023 sogar bereits einen Bundeskongress angesetzt hatte, bei dem die EU-Liste bestätigt werden sollte. Gewessler jedoch wollte lieber in Wien bleiben, als nach Brüssel zu gehen. Der Kongress musste verschoben werden, eine neue Kandidatin musste her.

Immer wieder kolportiert wurde ein Antreten von Justizministerin Alma Zadić, aber auch sie dürfte wenig Gefallen an einem Wechsel in die EU-Politik gefunden haben. Statt auf eine langgediente und öffentlich bekannte Politikerin fiel die Wahl letztlich dann auf die 23-jährige Lena Schilling. Die Klimaaktivistin werde sich im Wahlkampf von den männlichen Spitzenkandidaten der anderen Parteien abheben und die Kernwählerschaft mobilisieren, so die grüne Strategie.

Außenpolitische Schwächen

Mangelnde Erfahrung und außenpolitische Kenntnisse ließen parteiintern aber auch Zweifel aufkommen. Nach der mühsamen Kandidatensuche glänzte Schilling zumindest bisher dann auch nicht mit europa- und geopolitischer Expertise.

Bei ihrer Kandidatenpräsentation Ende Jänner erklärte sie auf Nachfrage zu ihrer Außen- und Sicherheitspolitik, dass „Außenpolitik an sich ein großes Feld“ sei. Im Vorfeld der Wahl werde sie sich darauf mit Experten vorbereiten. Bei einem Auftritt in der ORF-Satire-Sendung „Gute Nacht, Österreich“ Anfang März konnte Schilling nicht beantworten, ob Norwegen ein EU-Mitglied ist. Sie entschuldigte sich später für das „totale Blackout“.

Bis zur EU-Wahl am 9. Juni bleiben den Grünen noch gut vier Wochen, um aus dem Pannenmodus zu kommen und eine Negativspirale für den Nationalratswahlkampf zu vermeiden. Denn wie formulierte es Werner Kogler im Siegestaumel nach dem grünen Erfolg bei der Europawahl 2019? „Nach der Wahl ist vor der Wahl.“