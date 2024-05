Der illustre Tastenakrobat: Starpianist Lang Lang im Konzerthaus

Kaum ein Klavierstar spaltet so wie der Chinese. Seine in Scharen erschienenen Fans erfreuten sich an Interpretationen von Werken von Fauré, Schumann und Chopin.

Bunt und knüppelvoll war das Wiener Konzerthaus am Mittwochabend: Kinder, Senioren und alles dazwischen, Kluft vom Anzug bis zur Jogginghose. Publikumsvielfalt und Auslastung, wie man es sich nur wünschen kann. Gerade, dass nicht auch noch die Orgelbank besetzt war. Wie kommt’s? Schumanns Kreisleriana alleine war vermutlich nicht der Auslöser – Lang Lang was in town!

Kaum ein Klassikstar spaltet wohl so wie der chinesische Pianist, Kultur- und Disney-Botschafter. „Oh Gott“ schlagen die selbsterklärten Klavierconnaisseurs, trotz seines unbestrittenen Könnens, die Hände schon beim Erwähnen des Namens über dem Kopf zusammen. Die anderen stimmen mit den Füßen ab und rennen in die ausverkauften Konzerte.