Mann kollabiert bei Aufstieg im Stephansdom in 70 Metern Höhe

Feuerwehrleute seilten den Mann vom Südturm ab und brachten ihn sicher zu Boden. Dort versorgte ihn die Rettung.

Ein Mann geriet Freitagmittag in Wien in luftiger Höhe in eine Notlage. Er wollte auf den Südturm des Stephansdoms hinauf, um die Türmerstube zu besichtigen. Beim Aufstieg kollabierte der 76-Jährige jedoch in 70 Metern Höhe. Feuerwehr und Rettung rückten aus, um ihn zu versorgen und herunterzuholen.

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Wien richteten einen Anschlagspunkt ein. Gemeinsam mit der Seiltechnikgruppe der Berufsrettung seilten sie den erkrankten Mann ab. Am Boden versorgte die Rettung den Tourist weiter und brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr stand mit 22 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. (red.)