Christopher Drexler: Zuallererst ist es sehr erfreulich, dass Graz die Fußballhauptstadt Österreichs ist, die Steiermark das Fußballbundesland Nummer eins. Nächstes Jahr werden in erster und zweiter Liga wahrscheinlich sieben steirische Klubs spielen. Auch aus diesem Umstand heraus habe ich den Vorschlag gemacht, dass man in der Steiermark das vom Bund geplante Nationalstadion errichtet, wo die steirischen Vereine auch international spielen können. Der SK Sturm kann ja in Graz nicht Champions League spielen, sondern muss nach Klagenfurt ausweichen. Auch Spiele der Nationalmannschaft könnten dann wieder in Graz stattfinden. Denn: Es muss nicht alles in Wien sein. Es können Einrichtungen von nationaler Bedeutung auch in der Steiermark stehen. Was jedenfalls außer Streit steht: Die Merkur-Arena in Graz muss saniert werden. Ich habe den Eigentümer, die Stadt Graz, schon vor zweieinhalb Jahren gebeten, uns mitzuteilen: Wie hätten sie es denn gern? Ich habe seither weder Muh noch Mäh gehört. Ich glaube daher, dass eine neue Idee, ein neuer Move angebracht ist. Vor allem muss ja auch die Heimstätte des TSV Hartberg bundesligatauglich gemacht werden, sonst droht der Zwangsabstieg.