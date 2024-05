Die Schriftstellerin erhält den International Booker Prize für die englische Übersetzung ihres Romans „Kairos“. Wer ist die Frau, die im Ausland weitaus begeisterter gelesen wird als in Deutschland?

Jenny Erpenbeck ist eine ungemein genaue Erzählerin, nicht dramatischer Szenen, sondern auch der kleinen Dinge des Alltags, der dauernden Verletzungen und Ungereimtheiten, die zwischen Menschen stattfinden. Und eine Erzählerin, die das Große sieht. In ihrem Roman „Kairos“, benannt nach dem „Gott des glücklichen Augenblicks“, erzählt sie die Geschichte einer toxischen Liebe vor dem Hintergrund der sich auflösenden DDR, verbindet so persönliche und nationale Transformation. Und wird dafür – als erste Deutsche – mit dem International Booker Prize ausgezeichnet.

Das Buch sei außergewöhnlich, weil es „sowohl schön als auch unangenehm ist, persönlich und politisch“, hieß es in der Begründung der Jury. Erpenbeck lade dazu ein, eine Verbindung herzustellen zwischen politischen Entwicklungen, die Generationen definierten, und einer zerstörerischen, sogar brutalen Liebesaffäre. Der International Booker Prize gehört zu den prestigeträchtigsten Literaturpreisen in Großbritannien. Ausgezeichnet werden fremdsprachige Werke, die ins Englische übersetzt wurden.

Kandidatin für den Nobelpreis?

„Jenny Erpenbeck ist die literarische Stimme Deutschlands in der Welt. Im Ausland gilt sie als kommende Nobelpreisträgerin, in ihrer Heimat nicht. Wie kann das sein?“, fragte kürzlich die „Zeit“. Erpenbeck, 1967 in Ostberlin geboren, wurde bereits sechsmal für den wichtigen International Booker Prize nominiert. Sie kommt aus einer Familie von Autorinnen und Autoren. Schon ihre Großeltern väterlicherseits schrieben. Ihr Vater ist der Physiker, Philosoph und Schriftsteller John Erpenbeck und auch ihre Mutter Doris Kilias war Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin – vom Arabischen ins Deutsche. In der DDR gehörten die Eltern zur geistigen Elite, sie waren keine Dissidenten. Als die Mauer fiel, war Jenny Erpenbeck 22 Jahre alt. Sie studierte zu der Zeit Theaterwissenschaft in Berlin, später Musiktheater-Regie und arbeitete ab 1997 als Regisseurin in Deutschland und Österreich. Verheiratet ist sie mit einem österreichischen Dirigenten. Ihre Erfahrungen in der Musiktheaterszene der Neunzigerjahre in Berlin und Graz gab sie übrigens als biografische Bausteine ihrer Protagonistin Katharina mit.

Erpenbeck beklagte sich in einem Gespräch mit der „Zeit“ nicht darüber, dass ihre Bücher anderswo euphorischer besprochen werden. Sie sei ja auch in Deutschland anerkannt. Aber an den Spitzen der großen Feuilletons und in den Jurys von Literaturpreisen gebe es wenige Ostdeutsche (und damit weniger Interesse an ihren Themen). Im Ausland allerdings auch, möchte man anfügen.

Weniger Interesse, weniger Begeisterung, weniger Bekanntheit? Auch der „Tagesspiegel“ titelt heute morgen: „Im Ausland berühmter als in Deutschland“. Tatsächlich blieb Erpenbecks atmosphärisch und erzählerisch dichtes Schreiben in Deutschland nicht unbeachtet. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, bekam unter anderem den Büchner-Preis. Doch international wird sie mit einer anderen Begeisterung rezipiert, gerade was ihren jüngsten Roman „Kairos“ betrifft. Der weder für den Preis der Leipziger Buchmesse noch für den Deutschen Buchpreis auch nur auf der Liste der Nominierten zu finden war – und nun zu einer seltenen Einheit bei der Jury des International Booker Prize geführt hat. Die Entscheidung der Jury sei mit „erheblichem Konsens“ getroffen worden, sagte die Vorsitzende. „Ich war tatsächlich überrascht über die absolute Einstimmigkeit.“ Der „New Yorker“ hatte übrigens bereits 2017 geschrieben, dass er die Autorin als kommende Nobelpreisträgerin sehe.

Den Preis bekommt Erpenbeck für die englische Übersetzung ihres Romans und deshalb gemeinsam mit Übersetzer Michael Hofmann, mit dem sie sich das Preisgeld von 50.000 Pfund (umgerechnet etwa 58.500 Euro) teilt. Hofmann wurde übrigens als erster männlicher Übersetzer mit dem seit 2016 verliehenen Preis ausgezeichnet. (rovi)