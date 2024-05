Speerwerferin Hudson wirft mit 66,06 Meter österreichischen Rekord

Die 27-Jährige übertraf beim Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt die Bestmarke um knapp 1,4 Meter. Die Weite hätte bei den letzten olympischen Spielen zur Silbermedaille gereicht.

Speerwerferin Victoria Hudson hat beim Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt ihren drei Jahre davor aufgestellten österreichischen Rekord verbessert. Die 27-Jährige warf am Mittwoch im dritten Versuch 66,06 m weit und lag damit über einen Meter über ihrer 2021 ebenfalls in Eisenstadt aufstellten Bestmarke (64,68). Die für die Olympischen Spiele in Paris qualifizierte Hudson hatte die Bewerbe in Graz und St. Pölten in den vergangenen Wochen wegen Rückenschmerzen ausgelassen.

66,06 Meter hätten bei den Sommerspielen in Tokio 2021 zum Gewinn der Silbermedaille gereicht, im Jahresranking 2024 liegt Hudson hinter der Kolumbianerin Ruiz Hurtado (Kol, 66,70 Meter) auf dem zweiten Platz.

„Mit so einem perfekten Einstand hätte ich nicht gerechnet. Diese Weite zeigt, dass ich für die EM in Rom gerüstet bin“, sagte Hudson, die sich auch mit einer chronischen Nebenhöhlenentzündung herumschlagen musste. Dementsprechend „holprig“ sei die Vorbereitung gewesen, merkte die WM-Fünfte von 2023 an. Die kontinentalen Titelkämpfe starten am 10. Juni. Die Niederösterreicherin reist als beste Europäerin nach Italien. (APA/red.)