Tote Frau in Fluss in Niederösterreich gefunden

Passanten fanden die Leiche in der Schwarza im Bezirk Wiener Neustadt. Die Hintergründe sind noch nicht klar.

Im Raum Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Mittwoch eine tote Frau in der Schwarza entdeckt worden. Es handle sich um eine 68-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen, die am Mittwochabend als abgängig gemeldet worden sei, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zufolge findet am Donnerstag eine Leichenbeschau statt. Ob es eine Obduktion geben wird, werde danach entschieden.

Fremdverschulden könne vorerst weder bestätigt noch ausgeschlossen werden und wird aktuell noch geprüft. Passanten hatten die Leiche am Mittwoch gegen 16.30 Uhr gefunden. (APA)