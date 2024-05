Schieder: „Bei den Grünen brennen gerade alle Sicherungen durch“

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder warnt Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer nach deren Vorwürfen in der Causa Schilling: „Wenn das noch einmal wiederholt wird, gibt es rechtliche Konsequenzen.“

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder hat die Entschuldigung der grünen Generalsekretärin Olga Voglauer nach ihren Vorwürfen in Richtung SPÖ und Schieder „zur Kenntnis genommen.“ Aber: „Wenn das noch einmal wiederholt wird, dann gibt es auch rechtliche Konsequenzen“, sagte er am Donnerstag.

Voglauer hatte am Mittwoch im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling die SPÖ beschuldigt, in die „menschenverachtende Hetze“ gegen Schilling verstrickt zu sein. Sie sprach von „Silberstein-Methoden“. Außerdem erwähnte sie, dass der in die Causa verstrickte Aktivist Sebastian Bohrn Mena und Schieder beide in der SPÖ Penzing aktiv gewesen seien . Später entschuldigte sich Voglauer für den Ausdruck „Silberstein-Methoden“ sowie bei Schieder.

Schieder „sehr wütend“

„Ich war gestern und auch die letzten Tage schon sehr wütend, aber auch betroffen“, sagte Schieder am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, in der es eigentlich um das Thema Bahn-Ausbau ging. Er habe „so etwas wie gestern in meiner langen politischen Karriere nie erlebt“. Er weise daher „alle Gedanken, die da gestreut worden sind“, scharf zurück. „Wenn das noch einmal wiederholt wird, dann gibt“s auch rechtliche Konsequenzen“, so Schieder in Richtung Voglauer. “Ich lehne diese Art von Politikmachen zutiefst ab„, so Schieder. “Nämlich, dass man halb ausformulierte Vorwürfe in den Raum stellt und sich dann denkt: 'Irgendwas wir schon picken bleiben und dann entschuldige ich mich und ruder' wieder zurück'„.

Die Formulierung sei Voglauer nicht „rausgerutscht“, sondern sei verlesen worden. „Wenn sie‘s nimmer macht, ok. Ehrlich gesagt: Ich bin an sich a leiwande Haut, ich bin nicht sehr nachtragend. Ich verstehe auch, bei den Grünen brennen gerade alle Sicherungen durch. Aber es sollte halt erledigt sein, das wäre mein großer Wunsch.“ (APA)