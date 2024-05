Rezept für Sbriciolata alla Ricotta

Wer die Nonna in sich sucht, ist mit diesem Rezept vielleicht erfolgreich. Außerdem: Bio-Salzochsen vom Neusiedlersee.

Sbriciolata mit Ricotta und Schokolade (für 8 Personen)

500 g Mehl

200 g sehr kalte Butter, in Würfel geschnitten

200 g Zucker

2 Eier

1 Päckchen Backpulver

100 g dunkle Schokoladechips

Für die Ricottacreme:

450 g frischer Ricotta

150 g Zucker

Zubereitung: Mehl und Butter mit den Händen zügig vermengen. Zucker hinzufügen, alles mit den Händen zu einer bröseligen Masse vermengen. Eier und Backpulver dazugeben, mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten. Schokoladechips rasch unterarbeiten. Teig zu einer Kugel formen, mit einem feuchten Tuch abdecken, bei Zimmertemperatur 15 min ruhen lassen. Abgetropften Ricotta in einer Schüssel mit Zucker gut verrühren. Kleine Teigstücke abzupfen, mit den ­Fingerspitzen Stück für Stück eine runde Tarteform auslegen. Ricottacreme einfüllen, restlichen Teig darüber krümeln, sodass der Ricotta locker bedeckt ist. Bei 185 °C 30 bis 40 min backen. Aus dem Ofen ­nehmen, abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Das Thema Teig zieht sich durch „Pizza, Pasta e Amore“ (Riva), bis zu den frittierten Pizzapölsterchen mit süßem Pistazienmus. Aber auch andere Italoklassiker haben Platz. Riva Verlag

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Pia Strehn tastet sich langsam voran. Vergangenen Donnerstag erkundete sie noch die Operettenstadt Bad Ischl. Als ich sie anrief, war sie mit der Kaiserbahn unterwegs. Bei unserem Gespräch ging es dann aber um die große Oper. Die Winzerin aus Deutschkreutz im Burgenland stellt heuer nämlich einen Wein für die Salzburger Festspiele. Tags darauf wurde er präsentiert. Natürlich ist es ein Rosé, da spielt Strehn schließlich in der heimischen Weinszene die erste Geige. Ihr „Blaufränkisch Rosé 2023“-Festspielwein ist „mein klischeehafter Rosé“, erzählt sie. Soll heißen: leicht, fruchtig und mild. Ideal also für einen Festspielsommer, in dem es mitunter heiß zugeht. Strehns Wein wurde übrigens von einer Jury im Zuge einer Blindverkostung ausgewählt. Strehns Palette an Roséweinen reicht von Klischee bis Avantgarde. Demnächst bringt sie einen Amphoren-Rosé heraus. Und was hat sie sonst noch vor? „Im Sommer besuche ich natürlich die Salzburger Festspiele“, erzählt sie. Große Oper trifft also auf großartigen Rosé.

Evi Huber- Helmreich fotografier

Pia Strehn, „Salzburger Festspiele Edition“, kostet 12,90 Euro bei Wein & Co, weinco.at

Neues vom Greißler: Bio-Salzochsen

Das Fleisch von Lämmern oder Rindern, die in Meeresnähe auf salzigen Wiesen grasen, was sich im Geschmack niederschlägt, gehört zu den Exportschlagern Ostfrieslands und Irlands. Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel kann immerhin mit Salzlacken aufwarten: Dort grasen die Ochsen der Familie Fleischhacker, die als Bio-Salzochsen auf den Markt kommen. Erhältlich sind Fleisch und Salami unter anderem bei Billa Corso, neuerdings auch in der Sieveringer Straße 4–10, 1190 Wien.

Schönes für den Tisch von Biber

Ein Geschirrtuch als Friendly Reminder: „Öfter frische Kräuter verwenden!“, sagt es in biobaumwollenem Ton und trägt dabei gleich konstruktive Vorschläge vor sich her: Salbei, Zitronenverbene, Oregano, Currykraut, Sauerklee . . . Erhältlich auf biber.com

Ausgehen: Kulinarikfestival ­Tavolata

Straußeneierspeis, Forellen-Sashimi und Champagner auf einem Holzfloß auf der Enns, dinieren über den Dächern von Steyr oder ein ohne Strom gekochtes Wildnismenü auf der Berghütte im Nationalpark Kalkalpen, samt Anreise per ­Kutsche: Für das Kulinarikfestival ­Tavolata haben sich die Köche ­Klemens Schraml, Max Rahofer und Lukas Kapeller mit Produzentinnen und Produzenten aus der Umgebung zusammengetan und ein Programm ersonnen, das Orte abseits ihrer ­Restaurants bespielt.

Info Tavolata, 26. Mai bis 16. Juni, Steyr und Nationalpark Kalkalpen. Programm und Tickets auf steyr-nationalpark.at