Decke von Schule in der Steiermark eingestürzt

Da sich niemand in dem Klassenzimmer befand, gibt es keine Verletzten. Die Ursache ist noch unklar. Die Schule wurde gesperrt.

In der Nacht auf Donnerstag ist eine Zimmerdecke in einer Schule in Bruck an der Mur eingestürzt. Da sich niemand im Raum befand, gab es keine Verletzten. Die herabstürzenden Teile beschädigten sowohl das Mobiliar als auch technische Einrichtungen. Der Grund für den Einsturz war zunächst unklar, vorsichtshalber wurde die gesamte BHAK/BHAS/BAfEP Bruck an der Mur bis auf weiteres gesperrt, teilte die Bildungsdirektion mit.

Der Schaden am Gebäude ist beträchtlich, der genaue Grund für den Einsturz wird derzeit von Sachverständigen untersucht. Um niemanden zu gefährden, hat die Schule bis 3. Juni Homeschooling angesetzt. Bis Schulschluss steht dann für alle Schulen des Bundesschulenclusters ein Ausweichquartier in den Räumlichkeiten der HTL Kapfenberg zur Verfügung. (APA)