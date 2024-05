Ohne Siege in Europa ist dieser Startplatz nichts wert. Ob Austria oder Hartberg das wohl ändern?

Es klingt nach einem verlockenden Angebot. Der fünfte und letzte internationale Startplatz, seit der Bundesligareform zur Saison 2018/19 über den Play-off-Weg ausgespielt, soll die Eintrittskarte in den millionenschweren und ruhmreichen Europacup sein. So viel zur schönen Theorie. Die Praxis sah in den vergangenen fünf Jahren immer anders aus.