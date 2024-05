Grigory Sokolovs Dimension: die Tiefe

Der Pianist forderte wieder höchste Konzentration, diesmal für Bach, Chopin und Schumann.

Die Dramaturgie, fast schon automatisiert: Zielgerichtet rasch der Auftritt, ohne Umschweife der Beginn, nach dem Programm sechs Zugaben, zuletzt Standing Ovations. Ein Recital von Grigory Sokolov bietet so viel – fordert aber auch ein sehr hohes Maß an Konzentration. Sokolov ist bekanntermaßen ein Interpret, dessen Vortrag nicht nach außen gerichtet ist, was er fühlt und meint, zeigt er nicht. Seine Dimension ist die Tiefe. Er spricht ausschließlich durch das Klavier, sendet Botschaften für das Ohr, für den Geist. Der Rezipient muss still und ruhig werden.

Durch Bachs Werke lässt sich das wunderbar herbeiführen – mit einem nie versiegenden Energiestrom: Die Vier Duette aus der „Clavier Übung III“ flossen direkt über in die c-Moll-Partita (BWV 826). Sokolov wählte einen klaren, mild trockenen Klang, nahm wenig Pedal. Die Diskussion, ob Cembalo, Orgel oder Klavier zu bevorzugen seien, war völlig obsolet. Die Partita ließe sich agiler, auch feuriger gestalten, Sokolovs Interpretation gewährte allerdings bis zum abschließenden Capriccio Transparenz.

Elegant abgezirkelt Chopins Mazurken op. 30 und op. 50. Gelegentlich schimmerte eine zart gleißende Diskantperle durch, wurde der Impetus gar verführerisch und neckisch. Aus Schumanns „Waldszenen“ neun fantasievoll poetische Miniaturen, stach „Vogel als Prophet“ elfenhaft hervor. Ein Anklang an die noch viel reichhaltigeren Möglichkeiten des Meisterpianisten, der diesmal die Tür zur stürmenden Virtuosität weitgehend verschlossen hielt. Als Zugaben ein Prélude von Skrjabin, drei weitere Stücke von Chopin, eine trillergeschmückte Chaconne von Purcell und als emotional inniger Höhepunkt Bachs „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ BWV 639. (Meig)