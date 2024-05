ChatGPT würde in Österreich die Grünen wählen

Das KI-Programm präferiert in einer Befragung klar die Positionen der Grünen und Neos, mit jenen der FPÖ kann es nichts anfangen.

Dürfte das Programm ChatGPT in Österreich seine Stimme bei der EU-Wahl abgeben, so wären die Grünen hoch im Kurs. Mit den Positionen der FPÖ, aber auch der ÖVP, kann es hingegen kaum etwas anfangen. Das ergibt eine Analyse des Münchner Unternehmens disruptive, das sich auf die Beratung zu künstlicher Intelligenz spezialisiert hat.

Disruptive hat dem Chatprogramm Fragen der Wahlentscheidungshilfe „WahlSwiper“ zur EU-Wahl in Österreich gestellt. Zunächst wurde ihm mitgeteilt, es sei ein wahlberechtiger Österreicher für die EU-Wahl und habe nun Fragen zu beantworten, um dessen Parteienpräferenz zu ermitteln. Das Programm akzeptierte das und beantwortete anschließend 39 Fragen. Diese wurden für „WahlSwiper“ von Forschern entwickelt, beteiligt sind unter anderem die Universitäten Freiburg und Salzburg. Die Fragen wurden an die an der EU-Wahl teilnehmenden Parteien in Österreich geschickt, die Antworten samt Begründung schickten diese retour.

ChatGPT stimmte in seinen Antworten ganz überwiegend mit den Positionen der Grünen überein. Das Programm stimmte unter anderem zu, den kontrollierten Vertrieb von Cannabis zu erlauben; das Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche in der EU-Grundrechtecharta zu verankern; Glyphosat in der Landwirtschaft zu verbieten; eine europaweite CO2-Steuer zu erlassen sowie, dass die EU bis 2050 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energiequellen setzen soll. Ebenso sollen die Mitgliedstaaten mehr einzelstaatliche Kompetenzen an die EU abgeben und die Unterstützung für die Ukraine nicht verringert werden, wenn es nach ChatGPT geht.

ÖVP weit hinten

In der Auswertung stimmte ChatGPT zu 95,7 Prozent mit den Positionen der Grünen überein, gut schnitten auch die Neos (82,6), SPÖ (73,9) und KPÖ (71,7) ab. Weit abgeschlagen liegt die ÖVP mit 32,6 Prozent, dahinter kommen die Liste DNA (23,9) und die FPÖ (6,5). Bei einer Befragung der „Presse“ mit einer Auswahl denselber Fragen von „WahlSwiper“ antwortete ChatGPT genauso wie bei der Analyse durch Disruptive.

Disruptive-Geschäftsführer Timm Rotter meinte zu den Ergebnissen: „KI kann inzwischen gesellschaftliche Debatten beeinflussen – und wird es auch, weil immer mehr Seiten die Systeme entsprechend einzusetzen wissen. Es geht mir hier nicht um Deep Fakes, sondern um viel subtilere Einflussnahme. Damit müssen wir umgehen lernen.“