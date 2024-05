Der Sand und seine Besonderheit

Die French Open in Paris sind das Lieblings-Grand-Slam-Turnier der Österreicher. Über die Faszination Roland Garros und den Sand, aus dem Träume sind. Oder Albträume.

Daniil Medwedew hat eine Abneigung gegen den Monat April. Jedes Jahr um diese Zeit übersiedelt der Tennistross von Nordamerika nach Europa. Das wäre für den Russen noch das geringste Problem. Der 28-Jährige lebt schließlich wie viele seiner Kollegen in Monte Carlo, der Standortwechsel hat also auch Positives. Was Medwedew tatsächlich zu schaffen macht, ist der Belag unter seinen Tennisschuhen. Im europäischen Frühling wird anders als bei den vorangehenden Turnieren in Indian Wells und Miami nicht auf Hartplatz, sondern auf Sand gespielt. Ihren Höhepunkt erlebt die mehrwöchige Tour auf roter Asche mit den French Open in Paris. Heute erfolgt an der Seine der erste Aufschlag im Hauptbewerb (ab elf Uhr, live, Eurosport, Servus TV).

Medwedew, wohlgemerkt seit vielen Jahren einer der besten Tennisspieler der Welt, erklärte 2023 nach seiner Erstrundenniederlage in Paris, er sei „jedes Mal froh, wenn die Sandplatzsaison vorbei ist“. Aber wie kann es sein, dass ein Grand-Slam-Champion (US Open 2021) und ehemaliger Weltranglistenerster eine derartige Abneigung gegen einen Belag hat? Im Fall Medwedew werden zwei wesentliche Komponenten wirksam. Da wäre die sportliche Komponente. Sein Spiel (schneller Aufschlag, flache Grundschläge) kommt auf dem langsamsten aller Beläge weniger zur Geltung. Der Sand beraubt ihn seiner größten Stärken. Die persönliche Komponente klingt so: „Ich mag es nicht, dass alles schmutzig ist.“

Daniil Medwedew ist kein Einzelfall. Er steht stellvertretend für Dutzende US-Amerikaner, Australier oder Asiaten, die sich im Pariser Hauptbewerb mit ähnlichen Gedanken herumplagen. Der Hauptgrund: Sie alle wurden auf Hartplätzen sozialisiert. Tennis auf Sand aber ist anders. Speziell. Die Beinarbeit, das richtige Rutschen (und dabei schlagen), Topspin und der höhere Ballabsprung: All das verlangt besonderes Geschick – und jahrelanges Training.

Der Sand der Österreicher

Es mag mit den lokalen Gegebenheiten – in Österreichs Tennisvereinen wird fast ausschließlich auf Sandplätzen gespielt – und den Erfolgen von Thomas Muster oder Dominic Thiem in Paris zu tun haben: Hierzulande wird Tennis jedenfalls stark mit Sand assoziiert. Zu den French Open pflegen heimische Fans eine besondere Beziehung. Auch, weil Matches aus dem Stade Roland Garros für jeden sichtbar seit einer gefühlten Ewigkeit im Free-TV über den Bildschirm flimmern. Fünfsatzkrimis und spektakuläre Ballwechsel sind jedoch kein französisches Phänomen, es gibt sie auch in Melbourne, Wimbledon und New York. Paris aber bleibt Paris. Das pure Spektakel auf Sand.

Für Günter Bresnik, der Dominic Thiem vor den Toren Wiens in der Südstadt zum zwischenzeitlich größten Herausforderer von Sandplatzherrscher Rafael Nadal formte, ist das Spiel auf roter Asche Tennis in Reinkultur. Die Basics dieses Sports auf Sand zu erlenen, führe „üblicherweise zu einem sehr guten Grundlinienspiel“, sagt der 63-Jährige. Das Grundlinienspiel wiederum ist das Einmaleins im Tennis, es ist absolut unverzichtbar. Sandplatztennis hat Stahlbadcharakter. Es härtet ab, körperlich wie mental, weil es wenige bis keine Abkürzungen bietet.

Rallys, also sehr lange Ballwechsel, stehen an der Tagesordnung, wenngleich die immer langsamer werdenden Hartplätze und Bälle in den vergangenen 20 Jahren zu einer signifikanten Angleichung der Beläge geführt haben. Dennoch: Ein mit 230 km/h geschlagener Aufschlag ist zwar auch auf Sand kein Fehler, er entfaltet jedoch längst nicht dieselbe Wirkung wie auf Hartplatz oder Rasen.

Würde Bresnik beginnend mit dem heutigen Tag einen talentierten Jugendlichen an die Weltspitze führen wollen, er würde mit ihm vorrangig auf Sandplatz trainieren, sagt er. Dort erlene man am besten das Handwerk, also Schläge und Beinarbeit. „Rutschen, zum Ball hinlaufen, Richtungswechsel: Du musst dich auf Sand genauer bewegen“, erklärt Bresnik. Dass viele der aktuellen Spitzenspieler – von Carlos Alcaraz über Jannik Sinner bis Novak Djoković – auf diesem Belag ihre ersten Schritte gemacht haben, sei kein Zufall. „Das ist bezeichnend.“

Sandplätze wie in Paris bieten immer noch die wunderbarste Gelegenheit, Spieler mit Hang zu besonders harten Schlägen zu „entschärfen“. Im Welttennis gelte eine Regel: „Es sind die Spieler ganz vorn, die den Ball am besten kontrollieren, sehr gut retournieren und sich wehren können gegen die, die richtig schnell spielen. Das hat speziell auf Sand seine Richtigkeit.“

Offene Titelfrage

Aber wer wird in den kommenden zwei Wochen über die Sandplätze von Paris herrschen? Einen einzigen Siegertipp zu nennen, scheint nicht seriös bis unmöglich. Das Teilnehmerfeld ist offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bresnik fällt es schon schwer, sich auf drei potenzielle Sieger zu reduzieren. Er hält Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djoković und Alexander Zverev für besonders chancenreich.

Dennoch gebe es dieses Jahr viele Fragezeichen. Den Fitnesszustand von Alcaraz und Sinner etwa. Oder die Form von Djoković. Und was ist mit dem 14­fachen Paris-Champion Nadal? Muss man den Rekordsieger nicht immer auf der Rechnung haben? Bresnik winkt ab: „Ich zähle ihn ich nicht zu den engsten Titelanwärtern.“