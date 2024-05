Polizei-Großeinsatz wegen gefährlicher Drohung an Schule in Innsbruck

Die genauen Hintergründe wollte die Polizei noch nicht bekannt geben. Es dürfte aber mit einem Amoklauf gedroht worden sein. Der Einsatz ist mittlerweile beendet worden.

Eine „gefährliche Drohung“ hat Freitagvormittag einen Großeinsatz der Polizei an einem Gymnasium in der Angerzellgasse in Innsbruck ausgelöst. Auch die Spezialeinheit Cobra war vor Ort. Gegen 12 Uhrwurde der Einsatz beendet.

Offenbar sollen ein bis zwei Schüler daran beteiligt gewesen sein und in den sozialen Medien einen Amoklauf angekündigt haben, berichtet die „Tiroler Tageszeitung“. Näheres war vorerst nicht bekannt. Die Polizei wollte „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht mehr sagen. Es dürfte sich aber um eine Vorsichtsmaßnahmen gehandelt haben. Die Schüler seien der Direktorin zufolge zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen sein.

Verletzt wurde niemand, es waren auch keine Waffen im Spiel bzw. kam es zu keiner Schussabgabe. Die Beamten hielten sich großteils vor der Schule auf, einer der beiden Verdächtigen wurde letztlich aus dem Gebäude „geholt“, so der Sprecher. Die Schule war vorher großräumig abgesperrt worden. (APA/red.)

