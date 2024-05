„Dexter“ bekommt Prequel: Jugendjahre eines Serienkillers

Patrick Gibson spielte in „The OA“ und „Shadow and Bone“ mit

Serien-Serienmörder Dexter Morgan will einfach nicht aufhören: Nun wird die Vorgeschichte des Forensikers mit Neigung zur Selbstjustiz erzählt. Statt Michael C. Hall spielt Patrick Gibson den Killer, Christian Slater seinen Adoptivvater.

Schon einmal ist Serien-(Anti-)Held Dexter Morgan zurückgekehrt, nun gibt es ein zweites Wiedersehen – allerdings in verjüngter Form. Die Thrillerserie bekommen ein Prequel, was bedeutet, dass Michael C. Hall nicht mehr in seine Paraderolle schlüpfen wird. In „Dexter: Original Sin“ spielt US-Schauspieler Patrick Gibson den Serienmörder als jungen Mann, wie der Streamingdienst Paramount+ und der Sender Showtime am Freitag mitteilten. Die (vorerst) zehn Folgen sollen zeigen, wie Dexter im Jahr 1991, also 15 Jahre vor dem Start der Originalserie, in Miami vom Studenten zum Serienmörder und Rächer wird.

Der Ire Gibson, geboren 1995, spielte unter anderen in den Serien „THe OA“ und „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ mit. In weiteren Rollen werden Golden-Globe-Gewinner Christian Slater als Dexters Adoptivvater und Ermittler der Mordkommission sowie Molly Brown als Dexters jüngere Schwester Debra zu sehen sein. Michael C. Hall gehört demnach zu den ausführenden Produzenten.

Acht Staffeln lange, von 2006 bis 2013, fesselte Hall in der Originalserie „Dexter“ als Dexter Morgan, der tagsüber als Forensiker bei der Polizei von Miami Blutspuren analysiert und in seiner Freizeit Selbstjustiz übt. Sie erhielt viele Auszeichnungen und Nominierungen, darunter einen Golden Globe für Hall. 2021 wurde sie mit der Miniserie „Dexter: New Blood“ ergänzt. (APA)