Ausgefratschelt und vernadert

Belastendes Material sammeln und unter die Leute bringen – erklärt mit schönen Wörtern.

Bevor es Chats gab, musste man oft noch selbst aktiv werden, um an belastendes Material über andere zu gelangen. Es gibt dazu auch ein schönes Wort aus dem Ostösterreichischen, das genau diese Tätigkeit beschreibt, dass man nämlich jemanden ausfratschelt. Gemeint ist damit, dass man jemanden indiskret aushorcht oder auf eine listige Art versucht, etwas zu erfahren. Das Wort, gelegentlich auch nur fratscheln, ist wohl eine Intensivbildung zu fragen – dass man also das Verb noch stärker darstellen will. (Man kennt dieses Phänomen unter anderem von schlachten als Intensiv von schlagen.)

Einst wurden auch Verkäuferinnen auf dem Markt Fratschlerinnen genannt, möglicherweise weil sie ihre Waren mit scharfem Mundwerk feilboten. Aber auch, weil sie als Zwischenhändlerinnen oft dafür sorgten, dass Waren teurer wurden – und sie deswegen als unverschämt und lästersüchtig galten.

Hat man nun jemanden so lang ausgefratschelt, bis man an indiskrete Informationen gelangt ist, kann man damit in den Angriff übergehen und jemanden denunzieren. Auch dafür gibt es ein schönes Wort, das vor allem im Osten Österreichs verwendet wird: vernadern. Dahinter steckt nadern, ein Verb, das auf nattern zurückgeht, was für zischen oder zanken stand und mit der Natter im Sinne von Schlange verwandt ist. Im Wienerischen ist die Nodarn ja auch als Begriff für eine hinterhältige Person bekannt.

Gepaart mit der Vorsilbe ver- entsteht schließlich das Verb, das man auch unter verpetzen kennt. Dessen Herkunft wiederum ist nicht ganz so eindeutig – als wahrscheinlich gilt, dass es vom niederdeutschen inpetzen (beschuldigen) kommt, was vom mittellateinischen impetere abgeleitet wurde.

Für einen Menschen, der einen anderen vernadert, gibt es auch einen schönen Wiener Begriff: Wamser. Das kommt vom jiddischen Verb mamsen, also lügen. Und ist ein Synonym zum Naderer. Woher ich das weiß? Tja, da müssen Sie mich halt ausfratscheln.

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com