36. Frauenlauf: Jeder Schritt ein Signal

„Ready, Steady, Adventure“: mit diesem Motto starteten am Sonntag 26.000 Frauen und Mädchen in Wien zum 36. Österreichischen Frauenlauf. Über fünf Kilometer siegte die Engländerin Eilish McColgan, über zehn Kilometer die Deutsche Elizaveta Reitter.

Wien. Die Idee von Ilse Dippmann, Mädchen und Frauen, egal wie alt, wie gut sie laufen oder woher sie kommen, im Wiener Prater in ein gemeinsames Rennen zu schicken, lockt weiterhin die Massen an den Start. Bei der 36. Auflage des Laufklassikers wurden über 26.000 Läuferinnen gezählt. im Fünf-Kilometer-Rennen siegt die Engländerin Eilish McColgan in 15:19 Minuten, über zehn Kilometer hatte die Deutsche Elizaveta Reitter den schnellsten Lauf (33:12,50 Min). Die Österreicherinnen Carina Reicht und Julia Mayer belegen die Plätze drei und vier.

Dippmann, die ihre 500.000 Starterin begrüßte, sah einen „weiteren Schritt Richtung Gleichberechtigung und Stärkung von Frauen im Allgemeinen und besonders im Sport“.

Österreichs Marathonrekordhalterin Julia Mayer lief auch mit und wurde Vierte in 16:26-Minuten. Die 65-jährige Rosa Mota, Marathon-Olympiasiegerin von Seoul 1988, sagte erst kurzfristig zu. Die Portugiesin wurde 27. in 19:58 Minuten. (dat)