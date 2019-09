Der amerikanische Machiavelli rät zu „Dirty Campaigning“

Saul Alinskys „Rules for Radicals“ ist eine spannende Lektüre. Der Autor beschreibt die wirkungsvollsten Methoden zur Vernichtung des politischen Gegners.

Im Frühjahr 1972 berieten Studenten der Tulane-Universität in New Orleans, wie sie eine Veranstaltung mit George Bush sen., damals US-Botschafter bei den UN, für den Protest gegen den Vietnam-Krieg nützen könnten. Statt ihn am Reden zu hindern, verkleideten sie sich als Mitglieder des Ku-Klux-Klan und applaudierten heftig, sobald er auf den Krieg zu sprechen kam. Das Echo war gewaltig. Am nächsten Tag titelten die Zeitungen: „Ku-Klux-Klan für Bush“.