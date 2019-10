Venice Glass Week: „Murano muss wieder sichtbar werden"

Drucken

Kommentieren Hauptbild • (c) Installation Ormeggi von Draga & Aurel als Empfangsensemble der NOMAD Venedig Designmesse. Foto Filippo Bamberghi

Neue Akzente im Umfeld traditionellen Handwerks setzte zuletzt die dritte Glass Week in Venedig.

Fast 1000 Jahre lang war die Glasbläserei die führende Kunst in Venedig. Zuletzt schien sie zu verschwinden – und feiert jetzt doch ein überraschendes Revival. Denn eine Woche lang im September übernahm zuletzt die Glaskunst die Lagunenstadt. Dabei waren einzigartige Glaskunstwerke ausgestellt, und Besucher konnten sogar den Meistern bei der Herstellung zusehen: In einer langen Halle standen acht Brennöfen nebeneinander. Immer wieder schoben Männer an langen Stangen kleine Objekte in die heiße Glut. Schnell ging es dann an den Arbeitsplatz, zum Sortiment von Zangen und Wassereimern. Unter pausenlosem Drehen wurden hier die heißen Klumpen bearbeitet, gekühlt, manchmal kam ein zweiter Arbeiter mit einem anderen Klumpen, um durch das Verschmelzen den Hauch einer neuen Farbe zu kreieren.