Elite schlägt sich, Elite verträgt sich?

Kontroversen, Polemiken und harte Bandagen gehören zu Wahlkämpfen. Das andauernde Beleidigtsein und die Aggression könnten nun bitte alle wieder abstellen.

Vielleicht werden an diesem Wahlsonntag wieder einmal (fast) alle jubeln: Die ÖVP über ihr Plus, die SPÖ über ein kleineres Minus als befürchtet, die Grünen über den Wiedereinzug in den Nationalrat und die Neos über ein Plus. Die Freiheitlichen und Peter Pilz werden möglicherweise etwas säuerlich wirken. Aber alle, für die es an diesem Wahlsonntag nicht so laufen wird wie erhofft, werden das Gleiche sagen: Schuld waren die Medien. Die Journalisten waren gegen uns.