Im Dschungel

Es ist ein Dschungel da draußen. Die moderne Welt birgt Gefahren, die man sich früher gar nicht vorstellen konnte. Am gefährlichsten wird es, wenn auf dem Gehsteig der Auf-das-Handy-Schauer auf den Rollerfahrer trifft.

Der Auf-das-Handy-Schauer pflegt, wie der Name schon sagt, auf das Handy zu schauen. Nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach vorn, nicht nach oben, nicht nach unten. Er schaut gebannt auf sein Handy und bewegt sich dabei vorwärts. Was ihn allerdings nicht davon abhält, mitunter unmotiviert auf einmal nach links oder rechts zu schwenken. Und da kommt nun der Rollerfahrer ins Spiel. Er kommt ihm nämlich entgegen. Und da dieser schneller ist als ein entgegenkommender Fußgänger, führt das schnell zu brenzligen Situationen.



Das Ganze lässt sich freilich noch steigern, indem der Auf-das-Handy-Schauer noch Stöpsel im Ohr hat, über die er mutmaßlich Musik hört. Damit nimmt er dann auch das leise Heransurren des Rollers nicht mehr wahr. Auch der entgegenkommende Fußgänger hat nun größere Chancen, mit ihm zu kollidieren, wenn er unvermittelt nach links oder rechts ausschwenkt. Getoppt werden könnte das nur noch vom aufs Handy schauenden Rollerfahrer mit Stöpsel im Ohr. Wie gesagt: It's a jungle out there! (oli)

