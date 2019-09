Immoblase in elf Ländern

EZB-Experten sehen gefährliche Überhitzung.

Frankfurt. Ein Expertengremium unter der Leitung von Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, schlägt mit Blick auf den Immobilienmarkt in Deutschland und zehn anderen europäischen Staaten Alarm. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) hat am Montag die entsprechenden Regierungen zu Vorsichtsmaßnahmen gemahnt. Deutschland, Frankreich, Tschechien sowie den Nicht-EU-Ländern Island und Norwegen wurde eine Warnung ausgesprochen. Risken sieht der ESRB auch in Belgien, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Finnland und Schweden. Österreich wird nicht genannt. (APA/red.)