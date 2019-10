(c) REUTERS (Fabrizio Bensch)

Spezialist in zehn Disziplinen: Ausnahmeathlet Kevin Mayer.

Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer ist der kompletteste Athlet seiner Zeit. Dass er in Doha antreten muss, ist ihm zuwider.

Wien/Doha. Bei seinem Fabel-Weltrekord hat Kevin Mayer einige Zeiten, Weiten und Höhen aufgestellt, für die sich selbst die weltbesten Spezialisten in ihren Disziplinen strecken müssen. Am Ende landete er in einer neuen Dimension des Zehnkampfes: 9126 Punkte.