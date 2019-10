Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Trump sieht sich als Opfer eines „Staatsstreichs“: Der US-Präsident behauptet, das gegen ihn angestrebte Amtsenthebungsverfahren sei ein Putsch, der die Macht und die Stimme des Volkes untergraben und die „Gott-gegebenen Rechte der Bürger der Vereinigten Staaten“ wegnehmen wolle. Mehr dazu.

FPÖ suspendiert Strache, auch Ausschluss möglich: Parteichef Norbert Hofer gab am Dienstagabend die Suspendierung der Parteimitliedschaft seines Vorgängers bekannt. Damit wolle er dem Wunsch Straches entsprechen, sagte er. Eine Ruhestellung sei ja "de facto eine Suspendierung." Mehr dazu.

Van der Bellen empfängt Parteichefs: Der ÖVP-Chef ist um 10:30 Uhr zu einer Unterredung beim Bundespräsidenten geladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Um 13:30 Uhr ist dann SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beim Staatsoberhaupt zu Gast, bevor Van der Bellen um 16 Uhr FPÖ-Obmann Norbert Hofer empfangen wird.

Ein Jahr nach der Bluttat: Heute vor einem Jahr betrat der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi die saudische Botschaft in Ankara - und kehrte nie wieder lebend zurück. Was genau passierte am 2. Oktober 2018 hinter verschlossenen Türen? Mehr dazu. [premium]

Alabas Comeback dauerte 45 Minuten: Tottenham-Verteidiger Serge Aurier sprang dem Österreicher bereits in der neunten Minute mit den Beinen voraus in die Leistengegend und fiel dann mit voller Wucht auf Alabas Oberkörper. „Er hat eine Rippenverletzung“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. Mehr dazu.