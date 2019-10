Österreichs Fußball braucht Rapid und Austria nicht

Mit Salzburg, Lask und WAC hinterlassen die drei besten Klubs des Landes auf internationalem Parkett Eindruck. Und die Wiener Großklubs? Sie sehen zu.

Was haben der FC Liverpool, AS Roma und Sporting Lissabon gemein? Alle drei Klubs gehören zu den angesehensten Vereinen ihrer Länder und Ligen, sind nationales Kulturgut mitsamt langer Historie. Und alle drei Klubs haben diese Woche die für sie wohl durchaus überraschende Erkenntnis gewonnen, dass in Österreich ansehnlicher Fußball praktiziert wird.