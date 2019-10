Der heißeste Ort im Universum

Der Compact-Muon- Solenoid (CMS) ist mit 14.000 t Gesamtgewicht der schwerste Detektor am Cern. Mit einer Auflösung von 130 Mio. Pixel nimmt er 40 Mio. Kollisionen pro Sekunde wahr.

Dem Ursprung aller Dinge geht man am Cern auf den Grund – seit 60 Jahren auch mit österreichischer Beteiligung.

Am Anfang war die Suppe. 100.000-mal heißer als das Zentrum der Sonne füllte sie das noch winzige Universum in seinen allerersten Momenten vollständig aus, nur Bruchteile einer Milliardstel-Sekunde nach dem Urknall. In ihr schwammen die kleinsten Elementarteilchen, Quarks und Gluonen, frei umher, bevor sie nur wenige Momente darauf zu den Grundbausteinen aller Materie verklumpten. Aus denen setzt sich die uns bekannte Welt zusammen – Protonen und Neutronen, die sich schließlich zu den Kernen der ersten Elemente Wasserstoff und Helium verbündeten.