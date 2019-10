Wie wichtig ist Alaba für Österreich?

David Alabas Einsatz gegen Israel ist fraglich, doch wie schwer haben Ausfälle des Bayern-Stars im ÖFB-Team bislang gewogen? Ein aufschlussreicher Blick in die Vergangenheit.

Wien. Spielt David Alaba oder spielt er nicht? Diese Frage beschäftigt Fußball-Österreich vor den richtungsweisenden EM-Qualifikationsspielen gegen Israel in Wien am Donnerstag und dem Auswärtsspiel gegen Slowenien in Laibach am Sonntag (jeweils 20.45 Uhr, live, ORF 1). Den Bayern-Star plagt seit dem letztwöchigen Champions-League-Ausflug seines Klubs nach London zu Tottenham ein Haarriss in der Rippe. Bei der Niederlage der Münchner gegen Hoffenheim am Wochenende kam er nicht zum Einsatz.