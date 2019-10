Trumps Bauch

Als „stabiles Genie“ vertraut Donald Trump auf seine „unvergleichliche Weisheit“, wie er neulich twitterte.

Daheim hat es Donald Trump in der Ukraine-Affäre mit einer „Handgranate“ zu tun, die ihm um die Ohren fliegen werde. So bezeichnete John Bolton, der geschasste Sicherheitsberater, den Trump-Advokaten Rudy Giuliani, die Schlüsselfigur der sinistren Schattenaußenpolitik des US-Präsidenten in Osteuropa, die Trump ein Amtsenthebungsverfahren einhandeln könnte.

Hätte Trump auf Bolton gehört, hätte er rasch mehrere Kriege an der Hand gehabt, juxte der Präsident einmal. Wohl wahr. Doch längst hat Trump alle Außenpolitikveteranen à la James Mattis aus dem Weißen Haus geschmissen. Er hört allein auf sein Bauchgefühl. Als „stabiles Genie“ vertraut er auf seine „unvergleichliche Weisheit“, wie er neulich twitterte.

Ein Telefonat Trumps mit Erdoğan, und in Syrien ist das Chaos perfekt – und es nutzt obendrein nur den US-Gegnern. Das Pentagon überlegt inzwischen, ob und wie es die US-Nuklearwaffen von der türkischen Militärbasis Inçirlik evakuieren könne. Die US-Verbündeten – und nicht nur sie – fürchten sich vor Trumps Genieblitzen und Bocksprüngen.

