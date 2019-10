Gute Aussichten für das Richteramt

Junge Richter und Staatsanwälte haben in Bälde rosige Jobaussichten: Die Babyboomer räumen das Feld.

Die Justiz ringt um mehr Personal. Für angehende Richter und Staatsanwälte aber sind die Jobaussichten durchaus gut: Die Pensionierung der Babyboomer kündigt sich an.

Es mangelt an Fachkräften, wohin man blickt. Im Justizsystem ist man daran allerdings schon länger gewöhnt. In der Vergangenheit wurde dort wiederholt der Personalnotstand ausgerufen. Budgetkürzungen der vergangenen Regierungen hatten das Personalproblem jedoch zuletzt immer weiter verschärft. Sowohl in der Justizwache als auch bei Richtern, Staatsanwälten und insbesondere beim nicht richterlichen Personal, bei den Kanzleikräften, gibt es derzeit Engpässe.