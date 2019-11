"Fortnite"-Profispieler wird lebenslang gesperrt

Der 17-jährige Jarvis Kaye nutzte über einen Zweitaccount unerlaubte „Aimbots“, also Zielhilfen zum Schießen. Der Spielehersteller Epic Games reagierte prompt.

Der 17-jährige "Fortnite"-Profi Jarvis Kaye wurde beim Schummeln erwischt. Er nutzte über einen Zweitaccount unerlaubte "Aimbots", also computergesteuerte Zielhilfen beim Schießen. Die Konsequenz: Der Spielehersteller Epic Games hat ihn lebenslang gesperrt. Ein harter Schlag für den Jugendlichen, der auf YouTube - ihm folgen zwei Millionen Abonnenten - gutes Geld verdient.

Der erstappte Spieler veröffentlichte daraufhin ein Video, auf dem er mit tränenerstickter Stimme sein Handeln zu rechtfertigen versucht. Er übernehme die volle Verantwortung, stammelt er und bedauert seinen Fehler.

Kurz darauf zeigte er sich auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter reuig.

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end.