Kleinwagen mit vollem Repertoire

Peugeot 208 kommt neu als Benziner, Diesel und Elektro.

1983 rollte der erste Peugeot 205 auf die Straße, heute sollte es eigentlich schon 209 heißen, stattdessen: 208, zweite Generation, komplett neu mit Elektro-Variante ab 31.200 Euro.

340 km Reichweite verkündet das Display des e-208. 136 PS bringt der E-Motor auf den Asphalt, die braucht er auch, denn mit 50-kWh-Akku ist er im Vergleich zu den Verbrennern um gut 300 Kilogramm schwerer. Flink und agil lassen wir die Kurven hinter uns; der Speck ist nicht an den Hüften, sondern bodennah verbaut und hilft, den Schwerpunkt tief zu halten. Das macht richtig Spaß bei geringem Stromverbrauch. Der Wechsel zu den Verbrennungsmotoren fällt schwer.

Die drei angebotenen Benziner mit 75 bis 130 PS (ab 15.800 Euro) können uns nicht für sich gewinnen, denn eine Seltenheit ist uns ins Auge gestochen: Ein Diesel in einem Kleinwagen, wo gibt's das noch? Was in Zeiten des Peugeot 205 normal war, ist heutzutage rar. Der 100 PS starke 1,5-l-Diesel ist nur als Handschalter mit sechs Gängen verfügbar, dies ab 19.100 Euro. (fb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2019)