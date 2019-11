Wer hat Angst vorm Silber-Tsunami?

Es gelte immer noch, was die US-amerikanische Publizistin Susan Sontag 1972 in ihrem Essay „The Double Standard of Aging“ konstatierte, so Altersforscherin Ulla Kriebernegg: Weil Frauen mehr als Männer auf ihren Körper reduziert werden, erleben sie im Alter eine doppelte Diskriminierung.

