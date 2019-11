Auffällige Blutwerte bei Sportlern: Datenleck oder Dopingskandal?

In Österreichs Sportszene wird wieder einmal hyperventiliert. Die biologischen Pässe von zehn Sportlern weisen Unregelmäßiges auf. Droht der nächste Dopingskandal – oder nur eine Diskussion zum Thema Datenschutz?

Noch erschüttern die Nachbeben der „Operation Aderlass“ in unschöner Regelmäßigkeit die österreichische Sportlandschaft, da dräut am Horizont bereits das nächste Ungemach herauf. Zwei Athletinnen stünden unter Dopingverdacht, weil ihre biologischen Pässe Unregelmäßigkeiten aufweisen, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ Anfang September. Dass in Journalistenkreisen zeitgleich die Namen der beiden Ausdauersportlerinnen durchsickerten, versteht sich in Österreichs Sportszene beinahe schon von selbst.