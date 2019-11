Katharina Liensberger: Zurück aus dem Schneegestöber

Die Vorarlbergerin hat wieder regelkonformes Material unter den Füßen und trainiert bereits mit dem ÖSV-Team. Doch die Rückkehr zu Rossignol ist nur eine Zweckehe.

Hippach/Levi/Wien. Im finnischen Levi steigt traditionell der erste Slalom der Weltcupsaison. Am 23. November ist es soweit, und dann wird auch Katharina Liensberger wieder für den ÖSV am Start stehen. Die 22-jährige Vorarlbergerin trainiert seit Montag in Hippach mit der Technikgruppe von Hannes Zöchling – die „Skischuh-Causa“ scheint also gelöst.